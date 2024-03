Promenade de printemps à Rosnoën Rosloc’hen Rosloc’hen, samedi 30 mars 2024.

Promenade de printemps à Rosnoën Nous allons prendre de la hauteur ce 30 mars Samedi 30 mars, 14h30 Rosloc’hen Promenade gratuite, goûter à prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T14:30:00+01:00 – 2024-03-30T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-30T14:30:00+01:00 – 2024-03-30T17:30:00+01:00

Descendre et grimper ne vous fait pas peur ?

Vous auriez voulu faire un peu de cardio avant la Redadeg du mois de mai ?

Voici une bonne occasion de faire un peu de sport ET de découvrir des lieux formidables du pays Rouzig : la paroisse de Rosnoën – sa campagne, ses paysages, son horizon… Et comme à l’accoutumée, il y aura un goûter proposé à l’arrivée !

Alors, avez-vous dépoussiéré vos chaussures de randonnée ?

Rosloc’hen Plasenn an iliz, Rosloc’hen Rosloc’hen 29590 Penn-ar-Bed Rannvro Breizh

promenade 5 km

Brezhoneg e Bro Rouzig