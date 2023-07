Base de loisirs de la Warenne Promenade de la Warenne Charleville-Mézières, 12 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Située dans le quartier de Manchester, le site de la Warenne offre aux touristes et aux Carolomacériens, le temps d’un été, une baignade surveillée et une plage de sable fin. En période estivale, le site de la Warenne offre de nombreux équipements (structure de jeux pour les enfants, tables, bancs, vestiaires et douches équipés et accessibles aux personnes à mobilité réduite…) qui satisferont grands et petits.Tous les lieux de baignade en Ardennes.

Promenade de la Warenne

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Situated in the Manchester area, the Warenne site offers tourists and Carolentans alike a supervised swim and a fine sandy beach during the summer. During the summer period, the Warenne site offers many facilities (play structure for children, tables, benches, changing rooms and showers equipped and accessible to people with reduced mobility …) that will satisfy young and old alike. All bathing places in the Ardennes

Situado en el distrito de Manchester, el recinto de Warenne ofrece a los turistas y a los carolinos una zona de baño vigilada y una playa de arena fina para pasar el verano. Durante el verano, el emplazamiento de Warenne ofrece numerosas instalaciones (estructura de juegos para niños, mesas, bancos, vestuarios y duchas equipados y accesibles para personas con movilidad reducida, etc.) que satisfarán a grandes y pequeños.Todos los puntos de baño de las Ardenas

Der im Stadtteil Manchester gelegene Standort La Warenne bietet Touristen und Carolomacériens einen Sommer lang überwachte Bademöglichkeiten und einen feinen Sandstrand. Im Sommer bietet der Standort Warenne zahlreiche Einrichtungen (Spielstruktur für Kinder, Tische, Bänke, Umkleideräume und Duschen, die ausgestattet und für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sind…), die Groß und Klein zufriedenstellen werden.Alle Badeorte in Ardennen

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme