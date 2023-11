Jeu de piste touristique à Genève : l’Affaire Jenny Vah Promenade de la Treille, 25 novembre 2023, .

Jeu de piste touristique à Genève : l’Affaire Jenny Vah Samedi 25 novembre, 14h30 Promenade de la Treille 20 CHF

Découvrez des lieux connus et méconnus de Genève en vous amusant. Répartis en plusieurs équipes, retrouvez des indices, résolvez une enquête et parcourez un itinéraire.

Jenny Vah est morte. Dans son téléphone, il a été découvert deux mystérieuses conversations qu’elle a eu avec un inconnu dans la vieille ville de Genève. Cet inconnu est-il lié à sa mort ? La vieille ville n’a pas révélé tous ses secrets…

Une enquête palpitante

Enquêtez dans les ruelles de la vieille ville, à l’intérieur du parc des Bastions et autour de la place du Molard !

Privatisez un jeu

Vous souhaitez participer à ce jeu mais les dates proposées ne vous conviennent pas ? Vous souhaitez participer en semaine ? Vous avez envie de faire ce jeu uniquement avec vos collègues / vos ami·e·s ? N’hésitez plus ! Privatisez ce jeu !

Promenade de la Treille Rampe de la Treille, 1204 [{« type »: « link », « value »: « https://qvg.redtaag.com/index.php?ev=fGH95N »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/promenatreille/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:30:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

2023-11-25T14:30:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

Quiveutpister