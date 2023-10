Les jeudis du Fish Head Promenade de la Piscine Andernos-les-Bains, 7 septembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Les soirées du jeudi de 18h à minuit vous attendent pour une belle soirée entre amis ou en famille en musique ! Venez profiter de la vue sur le Bassin et ses sublimes couchés de soleil en toutes saisons!.

2023-09-07 fin : 2023-09-07 . .

Promenade de la Piscine Restaurant Le Fish Head

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Thursday evenings from 6pm to midnight await you for a great evening with friends or family in music! Come and enjoy the view on the Basin and its sublime sunsets in all seasons!

Los jueves por la tarde, de 18:00 a 24:00, le esperan para disfrutar de una gran velada musical entre amigos o en familia ¡Venga a disfrutar de la vista de la Cuenca y de sus sublimes puestas de sol en todas las estaciones!

Die Donnerstagabende von 18 Uhr bis Mitternacht erwarten Sie für einen schönen Abend mit Freunden oder der Familie und Musik! Genießen Sie den Blick auf das Bassin und die wunderschönen Sonnenuntergänge zu jeder Jahreszeit!

Mise à jour le 2023-09-02 par OT Andernos-les-Bains