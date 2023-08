Journées européennes du patrimoine : Exploration nature de la faune et la flore de la Dronne avec la Fédération de Pêche Promenade de la Gare Champagnac-de-Belair, 16 septembre 2023, Champagnac-de-Belair.

Champagnac-de-Belair,Dordogne

Venez découvrir une exposition sur la Dronne, suivie d’une conférence animée par Rudi Molleman. Gratuit. Entrée libre..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:30:00. .

Promenade de la Gare

Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover an exhibition on the Dronne, followed by a talk by Rudi Molleman. Free admission. Free admission.

Venga a descubrir una exposición sobre el Dronne, seguida de una charla de Rudi Molleman. Entrada gratuita. Entrada gratuita.

Besuchen Sie eine Ausstellung über die Dronne, gefolgt von einem Vortrag unter der Leitung von Rudi Molleman. Kostenlos. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-08-26 par Val de Dronne