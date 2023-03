Festival Latina Trip Party Breizh Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-05-26 – 2023-05-29

Côtes dArmor . 6e édition du festival de musiques latines ! Plus de 45 workshops (salsa, bachata, kizomba, afro, dancehall…), des artistes internationaux et nationaux, soirées à thèmes avec shows, 3 salles, 3 ambiances, Beach party et les grandes nouveautés Pool Party dans des villas avec piscine et une salle année d’folie. Vendredi 26 mai :

– De 20h à 23h : Animations gratuites

– De 22h30 à 4h : Dress Code Rose – Soirée situé au camping Samedi 27 mai :

– Workshops

– De 14h à 18h : Pool Party & Social Party (place limitée)

– De 20h30 à 22h30 : Shows de nos artistes puis soirée SBK

– De 22h30 à 4h : Soirée SBK – Thème Chic & Choc Dimanche 28 mai :

– Workshops

– De 13 h à 18 h : Beach Party

– De 22h30 à 4h : Soirée – Thème Mad Max Lundi 29 mai :

– Workshops Plus d’informations sur le site internet.

Ouvert à tous, sur inscription. inscription.latina.trip@gmail.com https://www.latinatrip.org/ Promenade de la Digue Plage du Val-André Pléneuf-Val-André

