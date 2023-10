Danse sur la… courtine Promenade de la courtine de la porte de Roubaix Lille, 8 juillet 2023, Lille.

Danse sur la… courtine Samedi 8 juillet, 15h00 Promenade de la courtine de la porte de Roubaix Gratuit et sur réservation au 03 62 26 08 30

Danseurs et architectes ont beaucoup en commun. Ils cherchent à habiter l’espace, travailler le mouvement, construire des volumes et trouver un équilibre. Laissez-vous surprendre par l’interprétation dansée de la promenade de la courtine au dessus de la porte de Roubaix et écoutez son histoire

Promenade de la courtine de la porte de Roubaix courtine de la porte de Roubaix Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 62 26 08 30 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T16:00:00+02:00

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T16:00:00+02:00

Insolit’a Danse