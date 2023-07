Porte d’Ardon Promenade de la Couloire Laon, 1 juillet 2023, Laon.

Laon,Aisne

Si vous gagnez la ville haute de Laon par le flanc sud, vous ne pourrez manquer cette magnifique porte fortifiée qui ressemble à un châtelet, bienvenue dans l’ancienne ville royale !.

fin : . 0 EUR.

Promenade de la Couloire

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France



If you reach the upper town of Laon by the south side, you will not be able to miss this magnificent fortified gate that looks like a castle, welcome to the former royal city!

Si entra en la ciudad alta de Laon por el lado sur, no se perderá esta magnífica puerta fortificada que parece un castillo, ¡bienvenido a la antigua ciudad real!

Wenn Sie die Oberstadt von Laon an der Südflanke gewinnen, können Sie dieses wunderschöne befestigte Tor, das wie ein Châtelet aussieht, nicht übersehen – willkommen in der alten Königsstadt!

Mise à jour le 2023-06-27 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Laon