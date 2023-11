Réveillon de la Saint Sylvestre à Puy-l’Evêque Promenade de Héron Puy-l’Évêque, 31 décembre 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

Le Comité des Fêtes organise son réveillon avec un repas et une soirée animée par le groupe Manhattan « Spéciale année 80 »..

2023-12-31 21:00:00 fin : 2023-12-31 . 70 EUR.

Promenade de Héron Salle des Fêtes

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



The Comité des Fêtes is organizing its New Year’s Eve party with a meal and an evening of entertainment by the Manhattan group « Spéciale année 80 ».

El Comité des Fêtes organiza su fiesta de Nochevieja con una comida y una velada amenizada por el grupo Manhattan « Special 80s ».

Das Festkomitee organisiert seine Silvesterfeier mit einem Essen und einem Abend, der von der Gruppe Manhattan « Spéciale années 80 » gestaltet wird.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT CVL Vignoble