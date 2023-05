Marché Nocturne de Producteurs à Puy-l’Evêque Promenade de Héron, 5 juillet 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange.

Apportez vos couverts et venez déguster les produits lotois directement sur place. Les tables vous attendent !.

2023-07-05 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-05 21:00:00. EUR.

Promenade de Héron

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



The « Marchés des Producteurs de Pays » guarantee direct products, from the producer to the consumer, with the added bonus of conviviality and exchange.

Bring your cutlery and come to taste the products of the Lot directly on the spot. The tables are waiting for you!

Los Mercados de Productores Locales garantizan productos directos, del productor al consumidor, con la ventaja añadida de la convivencia y el intercambio.

Traiga sus cubiertos y venga a degustar los productos del Lot directamente in situ. ¡Las mesas le esperan!

Die Märkte der Landwirte garantieren Produkte direkt vom Erzeuger bis zum Verbraucher, wobei die Geselligkeit und der Austausch im Vordergrund stehen.

Bringen Sie Ihr Besteck mit und probieren Sie die Produkte aus dem Lot direkt vor Ort. Die Tische warten auf Sie!

