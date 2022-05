Promenade de découverte à la journée « Le frais bocage » Perche en Nocé, 8 août 2022, Perche en Nocé.

Promenade de découverte à la journée « Le frais bocage » Domaine de Courboyer Courboyer Perche en Nocé

2022-08-08 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-08 17:30:00 17:30:00 Domaine de Courboyer Courboyer

Perche en Nocé Orne Perche en Nocé

Le Parc naturel régional du Perche organise une promenade pédestre facile au gré des petits chemins ruraux sillonnant le bocage et la forêt. Cette balade à la journée aura pour but d’attirer l’attention des participants sur les différentes richesses patrimoniales naturelles (faune, flore, paysages…) de cette partie du département.

Alors, tous à vos chaussures de marche pour cette sortie estivale par monts et par vaux !

Tout public

Prévoir bonnes chaussures et vêtements adaptés à la météo, pique-nique sorti du sac.

Réservation obligatoire jusqu’au 24 juillet 17h00 : 02 33 25 70 10

Le Parc naturel régional du Perche organise une promenade pédestre facile au gré des petits chemins ruraux sillonnant le bocage et la forêt. Cette balade à la journée aura pour but d’attirer l’attention des participants sur les différentes richesses…

+33 2 33 25 70 10 https://www.parc-naturel-perche.fr/

Le Parc naturel régional du Perche organise une promenade pédestre facile au gré des petits chemins ruraux sillonnant le bocage et la forêt. Cette balade à la journée aura pour but d’attirer l’attention des participants sur les différentes richesses patrimoniales naturelles (faune, flore, paysages…) de cette partie du département.

Alors, tous à vos chaussures de marche pour cette sortie estivale par monts et par vaux !

Tout public

Prévoir bonnes chaussures et vêtements adaptés à la météo, pique-nique sorti du sac.

Réservation obligatoire jusqu’au 24 juillet 17h00 : 02 33 25 70 10

Domaine de Courboyer Courboyer Perche en Nocé

dernière mise à jour : 2022-05-09 par PNRP