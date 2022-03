Promenade dans un jardin privé “Le jardin du 5”, 3 juin 2022, Gennes-Val-de-Loire.

Promenade dans un jardin privé

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à “Le jardin du 5”

La visite libre permet de circuler dans un **jardin paysager récent** offrant plusieurs ambiances et un petit bois (ancien site d’horticulture devenu friche, en cours de transformation). Promenade passant aussi par un bassin aménagé, peuplé de grenouilles, poissons rouges, libellules etc. Possibilité de demander des renseignements ou conseils sur la culture des arbustes et fleurs, dans la limite de nos connaissances.

Entrée gratuite et visite libre.

“Le jardin du 5” gennes val de Loire, Saint-Martin de la Place Gennes-Val-de-Loire Saint-Martin-de-la-Place Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T18:00:00