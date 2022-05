Promenade dans un jardin d’agrément et découverte d’un jardin sur gravier Le jardin de Marguerite Plobsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le jardin de Marguerite

Promenade et découverte au jardin de Marguerite Un jardin naturel, conçu avec raffinement, qui offre une succession de tableaux impressionnistes. Les allées sinueuses invitent le promeneur à découvrir différents espaces qui évoquent des ambiances variées : le calme et la sérénité du jardin à l’anglaise, la fraîcheur et les doux murmures du jardin d’eau, le bien-être par les senteurs des plantes vivaces et aromatiques du jardin sec qui révèlent leur parfum aux rayons du soleil. Présence de la céramiste Daphnee Dejardip et expo / vente au profit de la fondation Sol En Casa Yanapasayku (Bolivie).

Tarif préférentiel 3 euros par personne et gratuit pour les moins de 18 ans

Découverte libre des jardins et exposition de céramiques Le jardin de Marguerite 2 rue du Verger, Plobsheim, Bas-Rhin, Grand Est Plobsheim Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

