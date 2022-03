PROMENADE DANS LES VIGNES Cabrières Cabrières Catégories d’évènement: CABRIERES

Cabrières Hérault Cabrières EUR 36 Une promenade récréative et immersive au cœur d’un domaine offrant des panoramas viticoles splendides. Noëlle évoquera les travaux à la vigne, le secret des cépages, la richesse des sols et le pouvoir qu’ils ont sur les vins. Vous découvrirez la vinification, la vigneronne partagera son expérience, puis vous serez initié(e)s à la dégustation.

Proposée par Les Pépites de Noëlle

Familles bienvenues (jus de raisin pour les enfants)

