Sézanne Pâtis de Sézanne Marne, Sézanne Promenade dans les pâtis et mares de Sézanne Pâtis de Sézanne Sézanne Catégories d’évènement: Marne

Sézanne

Promenade dans les pâtis et mares de Sézanne Pâtis de Sézanne, 19 septembre 2021, Sézanne. Promenade dans les pâtis et mares de Sézanne

Pâtis de Sézanne, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Partez à la découverte des pâtis de Sézanne et Vindey, témoins insolites de l’histoire locale en compagnie du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. Grâce à une mosaïque de paysages, les pâtis nous racontent comment les activités humaines passées ont façonné des milieux naturels. En plus d’être un lieu d’histoire, les pâtis regroupent un patrimoine naturel exceptionnel. La présence d’une flore et d’un faune typiques de landes, de mares ou de forêts, en fait un haut lieu d’accueil de la biodiversité. Ils sont d’ailleurs inscrits au réseau européen Natura 2000. Partez donc à la découverte de cette histoire et de ce patrimoine naturel en compagnie du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne.

Gratuit. Inscription obligatoire en ligne ou par téléphone. Le lieu de rendez-vous sera précisé lors de l’inscription.

Partez à la découverte des pâtis de Sézanne et Vindey, témoins insolites de l’histoire locale en compagnie du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. Pâtis de Sézanne Bourg, 51120 Sézanne Sézanne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Sézanne Autres Lieu Pâtis de Sézanne Adresse Bourg, 51120 Sézanne Ville Sézanne lieuville Pâtis de Sézanne Sézanne