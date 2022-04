Promenade dans les oliviers Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les Baux-de-Provence

Promenade dans les oliviers Les Baux-de-Provence, 1 avril 2021, Les Baux-de-Provence. Promenade dans les oliviers Moulin Castelas Mas de l’Olivier Les Baux-de-Provence

2021-04-01 10:30:00 10:30:00 – 2021-09-30 11:30:00 11:30:00 Moulin Castelas Mas de l’Olivier

Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône Les Baux-de-Provence Promenez-vous dans les oliviers centenaires du domaine. Apprenez l’histoire de de cet arbre emblématique des Alpilles, sa culture d’hier et d’aujourd’hui. Une dégustation d’huile d’olive est proposée en fin de promenade.

Une découverte gustative, nature et terroir pour tous ! Découvrez comment les olives, si symboliques de la Provence, se développent et offrent l’une des meilleures huiles au monde à travers une promenade dans les oliviers. http://www.castelas.com/ Promenez-vous dans les oliviers centenaires du domaine. Apprenez l’histoire de de cet arbre emblématique des Alpilles, sa culture d’hier et d’aujourd’hui. Une dégustation d’huile d’olive est proposée en fin de promenade.

Une découverte gustative, nature et terroir pour tous ! Moulin Castelas Mas de l’Olivier Les Baux-de-Provence

dernière mise à jour : 2021-12-20 par Office de Tourisme des Baux de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme des Baux de ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme des Baux de Provence

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Les Baux-de-Provence Autres Lieu Les Baux-de-Provence Adresse Moulin Castelas Mas de l'Olivier Ville Les Baux-de-Provence lieuville Moulin Castelas Mas de l'Olivier Les Baux-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-baux-de-provence/

Promenade dans les oliviers Les Baux-de-Provence 2021-04-01 was last modified: by Promenade dans les oliviers Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 1 avril 2021 Bouches-du-Rhône Les Baux-de-Provence

Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône