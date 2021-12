Promenade dans les mathématiques Les Étincelles du Palais de la découverte, 4 décembre 2021, Paris.

Promenade dans les mathématiques

du samedi 4 décembre au mercredi 8 décembre à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 9 ans. Faire découvrir l’extraordinaire richesse des mathématiques, à travers un parcours plus ou moins improvisé par le médiateur scientifique, en fonction du public présent et des questions qu’il se pose. L’objectif est avant tout culturel : montrer que les mathématiques sont une discipline vivante, que les problèmes évoluent, que chaque réponse suscite de nouvelles questions, etc. On y insiste plus sur les idées que sur les techniques, et le discours se veut le plus accessible possible.

Venez découvrir l’extraordinaire richesse des maths ! Le thème dépendra du médiateur, du public présent, ses questions, ses attentes. Mais le contenu de l’exposé sera toujours accessible et étonnant !

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T15:40:00 2021-12-04T16:40:00;2021-12-04T15:40:00 2021-12-04T16:40:00;2021-12-05T13:00:00 2021-12-05T14:00:00;2021-12-05T13:00:00 2021-12-05T14:00:00;2021-12-05T14:20:00 2021-12-05T15:20:00;2021-12-05T14:20:00 2021-12-05T15:20:00;2021-12-08T14:20:00 2021-12-08T15:20:00;2021-12-08T14:20:00 2021-12-08T15:20:00