Promenade dans le Marais – Paris au Siècle des Lumières Point de RDV : stand des Bibliothèques Rives de Seine, 3 août 2021-3 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 3 août 2021

gratuit

Dans le cadre de Paris Plages et en partenariat avec les bibliothèques de la Ville de Paris, le musée Cognacq-Jay organise des visites dans le Marais du XVIIIe siècle. Au fil de ces déambulations guidées par une conférencière, découvrez l’histoire et les secrets des hôtels particuliers, des places et des monuments historiques les plus emblématiques du Siècle des Lumières. Evénement organisé dans le cadre de Paris Plages et de L’Hyper Festival

Départ : stand des Bibliothèques Rives de Seine de Paris Plages, sous le pont Louis Philippe, à côté de l’Hôtel de Ville

Arrivée : musée Cognacq-Jay, 8 rue Elzévir – 75003 Paris Possibilité de s’inscrire en amont directement auprès du stand des bibliothèques, les mardis et jeudis de 14h30 à 17h30, dans la limite des places disponibles (10 personnes par visite)

Public : Adultes et jeunes (à partir de 10 ans)



Animations -> Balade Point de RDV : stand des Bibliothèques Rives de Seine Sous le pont Louis Philippe, à côté de l’Hôtel de Ville Paris 75004

Contact :Musée Cognacq-Jay 0140270721 EPPM-cognacqjay.documentation@paris.fr https://www.museecognacqjay.paris.fr https://www.facebook.com/museecognacqjay https://twitter.com/museecognacqjay

