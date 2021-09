Livry-Gargan Église Notre-Dame Livry-Gargan, Seine-Saint-Denis Promenade dans le Livry du XVIIe et XVIIIe siècles Église Notre-Dame Livry-Gargan Catégories d’évènement: Livry-Gargan

Seine-Saint-Denis

Promenade dans le Livry du XVIIe et XVIIIe siècles Église Notre-Dame, 19 septembre 2021, Livry-Gargan. Promenade dans le Livry du XVIIe et XVIIIe siècles

le dimanche 19 septembre à Église Notre-Dame

À partir d’un circuit commenté en six étapes, découvrez le village de Livry et ses modes de vie. Pour les amateurs d’histoire locale ! 3 départs pour une promenade sans dificultés d’environ 2 heures avec haltes intermédiaires. départ de l’église Notre-Dame, rue de l’Église à 11h, 14h et 15h.

Nombre de place limité. Inscription à la médiathèque

Découverte du patrimoine livryen Église Notre-Dame Rue de l’Église 93190 Livry-Gargan Livry-Gargan Jacob Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Livry-Gargan, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Église Notre-Dame Adresse Rue de l'Église 93190 Livry-Gargan Ville Livry-Gargan lieuville Église Notre-Dame Livry-Gargan