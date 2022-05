Promenade Contée Nocturne. Valorbiquet, 25 juin 2022, Valorbiquet.

Promenade Contée Nocturne. Tordouet RDV Mairie de Tordouet Valorbiquet

2022-06-25 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-25 23:00:00 23:00:00 Tordouet RDV Mairie de Tordouet

Valorbiquet Calvados Valorbiquet

A l’occasion de la Journée du Patrimoine de Pays & des moulins, l’association Marque Page de Tordouet vous propose une promenade au clair de lune sur le thème de être et renaître. Petits et grands, lampe de poche en main et bonne chaussures aux pieds, suivrons le conteur Benoit CHOQUART de “l’association Musiconte” pour une soirée insolite.

Rdv devant la marie de Tordouet à 21h00.

Animation gratuite et pour tous !

assomarquepage@gmail.com +33 2 31 62 68 84

