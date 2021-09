Promenade contée nocturne Tordouet,mairie, 11 septembre 2021, Tordouet.

Promenade contée nocturne

Tordouet, mairie, le samedi 11 septembre à 20:30

Contes et facéties du monde sur notre rapport à la nature de et par Albert Sandoz, conteur et Cylsée, musicienne. Promenade contée nocturne à Tordouet (14290) le samedi 11 septembre à 20h30. Rendez-vous devant la mairie. Prévoir de bonnes chaussures et une lampe de poche. Organisée par l’Association Marque-Page. (En cas de mauvais temps, spectacle dans l’église, le pass sanitaire y sera alors obligatoire)

Gratuit

Tordouet,mairie Tordouet, mairie Tordouet Calvados



