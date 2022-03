Promenade contée et musicale dans les vignes Chinon Chinon Catégories d’évènement: Chinon

Indre-et-Loire

Promenade contée et musicale dans les vignes Chinon, 14 mai 2022, Chinon. Promenade contée et musicale dans les vignes Chinon

2022-05-14 – 2022-05-14

Chinon Indre-et-Loire 15 EUR 15 15 Le samedi 14 mai à 15h30, Bertrand Couly montrera aux promeneurs ses vignes et sa méthode de culture. Il sera accompagné d’un duo formé par Valérie Guérin-Descouturelle et d’un comédien. De vigne en vigne, le comédien et la pianiste évoquent le vin, le bien manger, le bien vivre… Sur une scène improvisée, promenés par un tracteur, les artistes feront voyager les spectateurs de la Renaissance à nos jours, tout en gardant un lien à la terre et aux productions agricoles. Le samedi 14 mai à 15h30, Bertrand Couly montrera aux promeneurs ses vignes et sa méthode de culture. Il sera accompagné d’un duo formé par Valérie Guérin-Descouturelle et d’un comédien. De vigne en vigne, le comédien et la pianiste évoquent le vin, le bien manger, le bien vivre… Sur une scène imp vincent@pb-couly.com +33 2 47 93 64 19 https://pb-couly.com/le-festival-art-et-vin-de-pierre-bertrand-couly/ Le samedi 14 mai à 15h30, Bertrand Couly montrera aux promeneurs ses vignes et sa méthode de culture. Il sera accompagné d’un duo formé par Valérie Guérin-Descouturelle et d’un comédien. De vigne en vigne, le comédien et la pianiste évoquent le vin, le bien manger, le bien vivre… Sur une scène improvisée, promenés par un tracteur, les artistes feront voyager les spectateurs de la Renaissance à nos jours, tout en gardant un lien à la terre et aux productions agricoles. Chinon

