promenade contée et bombes à graines Médiathèque de Callian Callian Catégories d’évènement: Callian

Var

promenade contée et bombes à graines Médiathèque de Callian, 3 juin 2022, Callian. promenade contée et bombes à graines

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à Médiathèque de Callian

3 animations: Le jeudi 2, animation réservées aux scolaires sur l’importance du compostage, sensibilisation sur la biodiversité et création de bombes à graines. (Semez pour résister) Vendredi 3 matin, Animation Bébés Lecteurs au jardin. Samedi matin et après midi : Lecture de textes autour des jardins, du rechauffement climatique tout en visitant le jardin Goerg. Nous finirons notre promenade par un atelier de fabrication de bombes à graines.

Entrée libre

Promenade contée sur les restanques du jardin de Goerg, et fabrication de bombes à graines. Médiathèque de Callian 83440 Callian Callian chemin de Goerg Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:30:00 2022-06-03T11:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Callian, Var Autres Lieu Médiathèque de Callian Adresse 83440 Callian Ville Callian lieuville Médiathèque de Callian Callian Departement Var

Médiathèque de Callian Callian Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/callian/

promenade contée et bombes à graines Médiathèque de Callian 2022-06-03 was last modified: by promenade contée et bombes à graines Médiathèque de Callian Médiathèque de Callian 3 juin 2022 Callian Médiathèque de Callian Callian

Callian Var