Le temps d’une balade, le conteur fait découvrir aux visiteurs le parc à travers ses éléments remarquables. Miroir d’eau, bestiaire, zones d’expérimentations végétales, platanes centenaires, sont le point de départ des histoires racontées. (De la grande section maternelle au primaire) Durée : 1h / Tarif : Grauit dans le cadre de Rendez-vous aux jardins Sur réservation : 01 34 33 85 00

2022-06-03T09:30:00 2022-06-03T10:30:00;2022-06-03T11:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T13:30:00 2022-06-03T14:30:00

