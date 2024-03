Promenade-Conseils dans la roseraie Ermenouville, dimanche 2 juin 2024.

Promenade-Conseils dans la roseraie Ermenouville Seine-Maritime

Dans le cadre de la fête nationale Rendez-vous au jardin promenade commentée par le prince Kayali et Jérome Lefrançois, le jardinier fu château le parfum des roses, pourquoi et quels rosiers les plus parfumés parmi les 2900 rosiers de la roseraie ?

RDV à 16h à la roseraie de Mesnil Geoffroy.

Tarif entrée 8€ et 6€/6-13 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 16:00:00

fin : 2024-06-02

Château et roseraie de Mesnil Geoffroy

Ermenouville 76740 Seine-Maritime Normandie chateaumesnil.geoffroy@wanadoo.fr

