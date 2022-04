Promenade commentée – Sur les pas de Tal Coat Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Promenade commentée – Sur les pas de Tal Coat Clohars-Carnoët, 25 juillet 2022, Clohars-Carnoët. Promenade commentée – Sur les pas de Tal Coat RDV devant la capitainerie (rive droite) Capitainerie, Doëlan Rive droite Clohars-Carnoët

2022-07-25 – 2022-07-25 RDV devant la capitainerie (rive droite) Capitainerie, Doëlan Rive droite

Clohars-Carnoët Finistère Entre chemin creux, campagne et océan, cette balade vous invite à parcourir les paysages de Doëlan, lieux d’inspiration de Pierre Tal Coat, natif de Clohars-Carnoët et figure majeure de la peinture française du XXème siècle. Se munir de bonnes chaussures

Sur réservation jusqu’au dimanche 17h.

