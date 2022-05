Promenade commentée sur la Loire à Sigloy Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Gien Loiret Promenade commentée organisée par l’UTL sur la Loire au départ de Sigloy le jeudi 16 juin 2022, durée 1h30. -Rendez-vous à Sigloy à 14h45, au lieu-dit “la Tuilerie”.

Promenade commentée organisée par l'UTL sur la Loire au départ de Sigloy le jeudi 16 juin 2022, durée 1h30. -Rendez-vous à Sigloy à 14h45, au lieu-dit "la Tuilerie".

-Transport individuel ou se renseigner pour le covoiturage.

-Inscription jusqu'au 30 mai avec le règlement par chèque, à l'ordre de l'UTL, à déposer dans la boîte aux lettres de l'UTL ou à remettre à Mireille lors d'une conférence (mettre au dos du chèque "promenade sur la Loire")

