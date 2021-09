Pompey Parc Eiffel Énergie Meurthe-et-Moselle, Pompey Promenade commentée « Pompey de la fonte à l’acier » Parc Eiffel Énergie Pompey Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

### Partez à la découverte du monde de fer et de feu qu’était celui des aciéries de Pompey. Installée en 1872, l’usine sidérurgique a fermé ses portes en 1986. Cette promenade commentée parcourt l’ancien emplacement de l’usine et retrace l’histoire des aciéries aujourd’hui disparues et des ouvriers qui lui dédièrent leur vie. _ Les visites sont proposées à 16h30 spécialement pour les familles._

Gratuit. Inscription obligatoire. Groupe de 20 personnes maximum.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T18:00:00

