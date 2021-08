Oloron-Sainte-Marie Maison du Patrimoine Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Promenade commentée : “Les traces des chrétiens à Oloron aux IVe et Ve siècles” par Pierre-Louis Giannerini, historien Maison du Patrimoine Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

### Petite randonnée pédestre, proposée par l’association Trait d’Union, entre le quartier Sainte Croix et le quartier Sainte-Marie. Le parcours évoquera les témoins (sculptures, sarcophages, lampe à huile…) d’une présence chrétienne dans l’Iluro antique (IVe-Ve siècles). En effet Oloron-Sainte-Marie est le seul site des Pyrénées-Atlantiques à posséder des documents archéologiques qui témoignent de l’existence des Chrétiens.

Gratuit. Sur inscription.

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00

