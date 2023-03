Promenade commentée entre Vers et Notre-Dame de Velles Saint Géry-Vers Catégories d’Évènement: Lot

Lot 6 EUR Départ : Au bord du Vers, en contrebas de la « Truite Dorée » Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme ou sur la page d’accueil de notre site internet www.cahorsvalleedulot.com, dans le rectangle jaune « réservez en direct – activités culturelles – visites guidées & escape game » puis voir « les activités ». A la confluence du Vers et du Lot, l’histoire et le patrimoine de Vers ont depuis l’origine tissé un lien étroit avec la rivière. Cette courte promenade de 4 Km, vous conduira des vestiges du castrum à l’église romane Notre-Dame de Velles. Le parcours sera aussi l’occasion d’évoquer la vie batelière et paysanne qui animait les berges du Lot. +33 5 65 53 20 65 Office de tourisme Cahors Vallée du Lot ©C.NOVELLO

