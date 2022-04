Promenade commentée en forêt de Chantilly Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt Catégories d’évènement: Coye-la-Forêt

Coye-la-Forêt Oise Coye-la-Forêt La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne organise en partenariat avec l’Office National des Forêts, une promenade commentée en forêt de Chantilly pour comprendre les raisons du dépérissement de la forêt et les solutions pour la sauver. Cette promenade est organisée dans le cadre des actions du Plan Climat Air Energie Territorial, mis en place par la CCAC. Inscription obligatoire La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne organise en partenariat avec l’Office National des Forêts, une promenade commentée en forêt de Chantilly pour comprendre les raisons du dépérissement de la forêt et les solutions pour la sauver. Cette promenade est organisée dans le cadre des actions du Plan Climat Air Energie Territorial, mis en place par la CCAC. Inscription obligatoire Promenade commentée par l’ONF en forêt de Chantilly, samedi 30 avril 2022 La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne organise en partenariat avec l’Office National des Forêts, une promenade commentée en forêt de Chantilly pour comprendre les raisons du dépérissement de la forêt et les solutions pour la sauver. Cette promenade est organisée dans le cadre des actions du Plan Climat Air Energie Territorial, mis en place par la CCAC. Inscription obligatoire © otchantilly

