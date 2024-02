Promenade commentée avec Céline LARGIER VIE Rendez-vous devant la caserne Verines Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

De la place de la République à la rue des Rosiers,

La Résistance, la Déportation et la Libération

racontées par les plaques commémoratives .

L’Association Histoire et Mémoire de Paris Centre en partenariat avec la bibliothèque Marguerite Audoux vous invitent à une promenade commentée au fil des plaques commémoratives, de la place de la République au quartier du Marais, avec Céline Largier Vié (Maitre de Conférences à l’Université Sorbonne Nouvelle). Rendez-vous sur le lieu de départ à 14h, au 12 place de la république.

Le 14 juin 1940, les

allemands envahissent la capitale jusqu’à sa libération en août 1944.

Aujourd’hui, dans nos

rues, des objets familiers aux habitants – les

plaques commémoratives, constituent les traces vives du Paris en guerre avec

ses violences, ses héros et ses victimes.

Dans les 3è et 4è arrondissements,

150 plaques environ nous renseignent sur la Résistance, la persécution et la

déportation de la communauté juive et les combats pour la libération de la

ville.

Rendez-vous devant la caserne Verines 12 place de la république 75010

Contact :

