Promenade commentée au pas de l'âne sur le Sentier des Moulins d'Alphonse Daudet
Fontvieille
19 avril 2022, 10:00-12:00

Info Covid : annulée – Balade commentée 'au pas de l'âne'. Une visite bien agréable sur le Sentier des Moulins d'Alphonse Daudet accompagné de deux ânes miniatures.

Thématique: Fontvieille et le Parc Naturel Régional des Alpilles, Présentation de l'association, Les Moulins de Fontvieille, Alphonse Daudet, La forêt, la garrigue méditerranéenne, Le Château de Montauban et le Patrimoine de Fontvieille.

