Promenade commentée "À la découverte des berges du ruisseau d'Andryes" 2021-09-18

Surgy Nièvre Surgy Cette balade vous emmènera au bord des berges sauvages du ruisseau d’Andryes, aussi appelé La Druyes, la plupart du temps invisibles aux promeneurs… Venez à la rencontre de ce ruisseau et percez les mystères de cette eau claire et fraîche. Vous découvrirez aussi d’où vient l’eau du robinet des habitant.e.s de Surgy. Mathilde Meignan, paysagiste, et le Syndicat

Mixte Yonne Beuvron. Durée : 2 h (3 km). Réservation au 06 78 99 35 01 ou par mail :

dernière mise à jour : 2021-08-30





