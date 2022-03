Promenade chantée “sur les pas de Brassens” avec Julie Rousseau et Bastien Lucas Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières

Promenade chantée “sur les pas de Brassens” avec Julie Rousseau et Bastien Lucas Lignières, 26 mai 2022, Lignières. Promenade chantée “sur les pas de Brassens” avec Julie Rousseau et Bastien Lucas Lignières

2022-05-26 11:00:00 – 2022-05-26 12:30:00

Lignières Cher Communiqué à venir. Lieu de promenade également à venir.

Réservation obligatoire Lignières

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Lignières Autres Lieu Lignières Adresse Ville Lignières lieuville Lignières Departement Cher

Lignières Lignières Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lignieres/

Promenade chantée “sur les pas de Brassens” avec Julie Rousseau et Bastien Lucas Lignières 2022-05-26 was last modified: by Promenade chantée “sur les pas de Brassens” avec Julie Rousseau et Bastien Lucas Lignières Lignières 26 mai 2022 cher Lignières

Lignières Cher