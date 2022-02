Promenade bucolique commentée au jardin de Montfleuri, avec partage des histoires et astuces au jardin. Au jardin de Montfleuri Bouglon Catégories d’évènement: Bouglon

Promenade bucolique commentée au jardin de Montfleuri, avec partage des histoires et astuces au jardin.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Au jardin de Montfleuri

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Au jardin de Montfleuri

### Promenade bucolique au jardin de Montfleuri Dominique, passionnée par la nature et la botanique, vous invite à découvrir la complicité entre roses anciennes, vivaces et fleurs sauvages, dans son jardin parfumé aux multiples recoins. Dans cet oasis, virevoltent papillons, coccinelles et autres insectes et amis des jardins. La visite sera ponctuée d’histoires des fleurs et du jardin, d’astuces de jardinière, de partage d’expérience…

Visite sur inscription uniquement, au 05 53 20 61 30. Participation libre si souhaité.Places limitées en raison des conditions sanitaires.Gestes barrières obligatoires.

Au jardin de Montfleuri 2093 route de Cocumont, 47250 Bouglon, Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine

