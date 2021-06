Veaugues Veaugues Cher, Veaugues Promenade Botanique Veaugues Veaugues Catégories d’évènement: Cher

Veaugues

Promenade Botanique Veaugues, 19 juin 2021-19 juin 2021, Veaugues. Promenade Botanique 2021-06-19 09:30:00 – 2021-06-19 12:00:00

Veaugues Cher Veaugues Promenade botanique dans Zone « Natura 2000 » bois, chemins…à l'initiative de l'association les amis de Pesselières. Sur réservation. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de l'inscription au 02 48 72 95 98 +33 2 48 72 95 98

Détails Catégories d’évènement: Cher, Veaugues Étiquettes évènement : Autres Lieu Veaugues Adresse Ville Veaugues lieuville 47.25862#2.75606