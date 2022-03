Promenade botanique sur les pas de Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye, 19 mars 2022, Saint-Sauveur-en-Puisaye.

Promenade botanique sur les pas de Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye

2022-03-19 – 2022-03-19

Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne Saint-Sauveur-en-Puisaye

EUR 15 15 Dès son plus jeune âge et en compagnie des “cueilleuses de simples” de son village natal, Colette apprend à connaître les noms des plantes médicinales et comestibles qui habitent les bois de Saint-Sauveur et Moutiers. Isabelle Géraud, cuisinière itinérante et Salomé Brugnaux, guide et animatrice en Puisaye, vous proposent de revenir sur les traces de la célèbre écrivaine de Puisaye lors d’une promenade botanique riche en découvertes !

izabel.geraud@hotmail.fr

Saint-Sauveur-en-Puisaye

