L’équipe de la Bourbansais utilise le potager comme un outil pédagogique pour ses différentes clientèles. S’inspirant du « Potager du roi » de Versailles, elle propose chaque jour en saison des visites guidées, basées sur l’histoire des plantes, légumes et jardins. Les jardins « à la française », rappellent le classicisme des grands parcs inspirés par Le Nôtre. Ils se prolongent au sud par une très belle perspective classée de plus de 800 mètres de long… La statuaire, avérée datant de 1756, en très bon état, représente des personnages de la mythologie antique : Dieu Pan, Sphinges, Puttis, et pots à feu que l’on retrouve sur les toitures…

22.50€ par adulte / 14.50€ (de 4 ans à 12 ans) / gratuit (pour les – de 4ans).

La promenade botanique présente, sur des panneaux, de façon détaillée et instructive, les principales essences d’arbres et d’arbustes, dont la variété n’est pas sans rappeler le jardin du Thabor. Château et jardins de la Bourbansais La Bourbansais, Pleugueneuc, Ille et Vilaine, Bretagne Pleugueneuc Ille-et-Vilaine

