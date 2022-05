PROMENADE BOTANIQUE : LES ARBRES ONT UNE HISTOIRE… VENDREDI 12 AOÛT 2022, 12 août 2022, .

PROMENADE BOTANIQUE : LES ARBRES ONT UNE HISTOIRE… VENDREDI 12 AOÛT 2022

2022-08-12 10:00:00 – 2022-08-12 12:00:00

Sortie nature : Les Arbres ont une histoire…

Vendredi 12 Août 2022

RDV 10H à l’entrée du parc Pierre Rabhi

Sortie proposée par Guy Chauvet, de l’association botanique et mycologique de l’Hérault et des Hauts Cantons

Gratuit et ouvert à tous

