Promenade botanique: Le jardin alpin JARDIN DES PLANTES Paris

Promenade botanique: Le jardin alpin JARDIN DES PLANTES, 15 mai 2023, Paris. Le lundi 15 mai 2023

de 14h00 à 16h00

.Tout public. payant 7 € Promenade botanique: Le jardin alpin animée par Sophie Garcia Au sein du Jardin des plantes, le Jardin alpin réunit des collections de plantes issues de régions de haute, moyenne et basse altitude de France et du monde. Bonne condition physique souhaitable et bonnes chaussures. JARDIN DES PLANTES ENTREE PLACE VALHUBERT 75005 Paris Contact : https://bit.ly/3AaCwzH 01 53 24 67 40 agedor@agedordefrance.com https://bit.ly/3AaCwzH

