Promenade botanique « La petite ceinture du 15ème » DEVANT LA BRASSERIE « LE TERMINUS BALARD » Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Promenade botanique « La petite ceinture du 15ème » DEVANT LA BRASSERIE « LE TERMINUS BALARD », 17 avril 2023, Paris. Le lundi 17 avril 2023

de 14h00 à 16h00

.Tout public. payant 7 € Inscrivez-vous à la promenade botanique « La petite ceinture du 15ème » le 17 avril. Le train en partance de l’hiver arrive à destination au cœur du printemps sur la Petite Ceinture du 15ème arrondissement. Attention : Pas de retour au lieu de rendez vous, fin de la sortie au niveau du 101 rue Olivier de Serres , Paris 15ème Bonne condition physique souhaitable et bonnes chaussures. DEVANT LA BRASSERIE « LE TERMINUS BALARD » ANGLE ENTRE LA RUE BALARD ET LA RUE LEBLANC 75015 Paris Contact : https://bit.ly/414ZiF2 01 53 24 67 40 agedor@agedordefrance.com https://www.facebook.com/agedordefrance/ https://www.facebook.com/agedordefrance/ https://bit.ly/414ZiF2

.

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu DEVANT LA BRASSERIE "LE TERMINUS BALARD" Adresse ANGLE ENTRE LA RUE BALARD ET LA RUE LEBLANC Ville Paris Departement Paris Lieu Ville DEVANT LA BRASSERIE "LE TERMINUS BALARD" Paris

DEVANT LA BRASSERIE "LE TERMINUS BALARD" Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Promenade botanique « La petite ceinture du 15ème » DEVANT LA BRASSERIE « LE TERMINUS BALARD » 2023-04-17 was last modified: by Promenade botanique « La petite ceinture du 15ème » DEVANT LA BRASSERIE « LE TERMINUS BALARD » DEVANT LA BRASSERIE "LE TERMINUS BALARD" 17 avril 2023 DEVANT LA BRASSERIE "LE TERMINUS BALARD" Paris Paris

Paris Paris