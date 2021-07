Jullouville Jullouville Jullouville, Manche Promenade BLEUS DE TERRE Jullouville Jullouville Catégories d’évènement: Jullouville

Manche

Promenade BLEUS DE TERRE Jullouville, 13 août 2021, Jullouville. Promenade BLEUS DE TERRE 2021-08-13 19:15:00 19:15:00 – 2021-08-13 21:45:00 21:45:00 Saint-Michel-des-Loups Aire de stationnement de la lande tourbeuse des Cent Vergées, au lieu-dit de la Ferrière, 50610

Jullouville Manche Jullouville PROMENADE SPECTACLE SCIENCE, POESIE, MUSIQUE ET CIRQUE (main à main, équilibres, cirque aérien) L’eau des tourbières agit comme un miroir sans tain, elle infuse les matières de terre, qu’elle confond avec les impressions de ciel. Un irisé de bleu colbalt, de sienne et de ciel. La tourbière est son grimoire, elle nous offre le passé végétal et son avenir. A la tombée du jour, la lande des cent vergées nous ouvre ses pages. Suivez-nous, d’impression en impression, de révélation en révélation : de la musique et des mots, et pour vous surprendre des impromptus, un équilibre… Au coeur de la lande, un moment insolite entre science et imaginaire à vivre en famille ! avec :

Sandrine QUILLET (science)

Karinn HELBERT (lectures, poèmes)

Nicolas MARCHAND (marimba, percussions)

Marilou Courtois (cirque)

Mélissa Roguier (cirque) Informations pratiques :

Tout public (+ 8 ans)

Distance : 2 km (parcours vallonné, chaussures de marche et lampe de poche recommandées) Se munir d’un masque Entrée gratuite

contact@leditdeleau.fr +33 6 23 22 13 37 http://www.leditdeleau.fr/

Lieu Jullouville Adresse Saint-Michel-des-Loups Aire de stationnement de la lande tourbeuse des Cent Vergées, au lieu-dit de la Ferrière, 50610 Ville Jullouville