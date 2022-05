Promenade balnéaire

Promenade balnéaire, 6 juillet 2022, . Promenade balnéaire

2022-07-06 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-06 12:00:00 12:00:00 Promenade pour découvrir le balnéaire à Saint-Pair-sur-Mer de 1835 à 1980, de la thérapie au bain ludique.

Gratuit – rdv à la Chapelle Sainte-Anne.

