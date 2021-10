PROMENADE AUX LANTERNES : CLAP DE FIN DE LA SAISON 2021 ! Girmont-Val-d’Ajol, 31 octobre 2021, Girmont-Val-d'Ajol.

Girmont-Val-d’Ajol Vosges Girmont-Val-d’Ajol

Pour fêter la fin de la saison du jardin et le passage à l’heure d’hiver, nous vous invitons à visiter une dernière fois le jardin d’Une Figue dans le Poirier à la lueur des lanternes, des lampions et des bûches scandinaves.

Une Jam session au Handpan, tambour et autres instruments, viendra accompagner la déambulation nocturne et créer une dernière petite bulle de rêverie éveillée au jardin.

Le programme :

> Atelier fabrication de lanternes de 17h30 à 19h : 15€/personne et 10€/enfant -10 ans (Inscription obligatoire pour prévoir le matériel)

> Atelier + petit encas d’automne à emporter bio et local (verre de soupe + tranche de pain bio ou part de cake salé ou part de cake sucré) : 20€/personne et 15€/enfant – 10 ans

> Promenade aux lanternes et Jam session de 19h à 20h30 : 5€/adulte et 2€/enfant – 10 ans

> Possibilité d’acheter sur place son lampion avant la promenade (en supplément)

> Petite restauration d’automne à emporter (soupe maison, cakes et gâteaux aux épices, vin chaud, tisanes…).

+33 6 10 42 44 92 http://www.unefiguedanslepoirier.fr/

Une Figue dans le Poirier

