Promenade aux jardins Mulhouse, 29 mai 2022, Mulhouse.

Promenade aux jardins Mulhouse

2022-05-29 09:00:00 – 2022-05-29 19:00:00

Mulhouse Haut-Rhin

EUR Découvrez les plus belles collections de pivoines, de rhododendrons et d’iris de l’Est de la France avec des visites guidées du parc et des jardins. De nombreuses animations vous attendent : exposition, spectacles, etc.

Les mamans seront fêtées avec une surprise pour celles qui seront accompagnées de leur(s) enfant(s) de moins de 12 ans. Une bonne idée de cadeau pour la fête des mères !

+33 3 69 77 65 65

