Les jardins du Moulin de Nanteuillet vous ouvrent leurs portes, dans son cadre atypique, vous y découvrirez des roseraie, un étang, un potager et un ensemble remarquable de mobilier béton style rocaille réalisé en 1927 par un rocailleur Italien. Ces quatre jardins ont été réalisés en 1927 par l’architecte paysagiste Eugène Bureau.

Gratuit pour les rendez-vous aux jardins.

L’eau, les roses accompagnent les visiteurs tout au long de leur promenade. Découverte d ‘un ensemble de mobilier style rocaille. Envie d’une pause: une crêperie éphémère pour attend au bord de l’eau. Jardin du moulin de Nanteuillet Le Moulin, Voulgézac, 16250, Charente, Nouvelle-Aquitaine Voulgézac Charente

