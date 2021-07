Paris Cité des Fleurs Paris Promenade aux Épinettes Cité des Fleurs Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Promenade aux Épinettes.** Les jolies surprises d’un quartier ouvrier. Sous la conduite de la présidente de la société historique des 8e et 17e arrondissements.

Groupe de 40 personnes. Masque obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

