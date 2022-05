Promenade aux berges de la Zorn – Trésors de Jardins – Berges de la zorn (circuit trésors de jardins) Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saverne

Promenade aux berges de la Zorn – Trésors de Jardins – Berges de la zorn (circuit trésors de jardins), 4 juin 2022, Saverne. Promenade aux berges de la Zorn – Trésors de Jardins –

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Berges de la zorn (circuit trésors de jardins)

Le circuit des berges de la Zorn est jalonné de petits jardins aménagés par les clubs service et associations savernoises. Il concrétise la chaîne de solidarité que la municipalité veut mettre en valeur (accès par le quai du canal après l’école de musique).

Entrée libre

Balade entre plantes et cours d’eau Berges de la zorn (circuit trésors de jardins) Accès par le lavoir, quai du Canal, Saverne, Bas-Rhin, Grand Est Saverne Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Saverne Autres Lieu Berges de la zorn (circuit trésors de jardins) Adresse Accès par le lavoir, quai du Canal, Saverne, Bas-Rhin, Grand Est Ville Saverne lieuville Berges de la zorn (circuit trésors de jardins) Saverne Departement Bas-Rhin

Berges de la zorn (circuit trésors de jardins) Saverne Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saverne/

Promenade aux berges de la Zorn – Trésors de Jardins – Berges de la zorn (circuit trésors de jardins) 2022-06-04 was last modified: by Promenade aux berges de la Zorn – Trésors de Jardins – Berges de la zorn (circuit trésors de jardins) Berges de la zorn (circuit trésors de jardins) 4 juin 2022 Berges de la zorn (circuit trésors de jardins) Saverne saverne

Saverne Bas-Rhin