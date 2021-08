Paris Square de la Photo Hippique île de France, Paris Promenade autour du lac Inférieur Square de la Photo Hippique Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 12 septembre 2021

de 14h30 à 16h

gratuit

Visite gratuite sur inscription Le Lac Inférieur, plus grand plan d’eau du bois de Boulogne, est un lieu idyllique de promenade. Il a été creusé en 1854 lors des grands travaux confié à l’ingénieur A. Alphand sous Napoléon III, pour remodeler le bois en reprenant le style des parcs paysagers à l’anglaise. Rivières et lacs devaient recréer dans le bois des paysages de montagne et de campagne à une époque où l’on voyageait encore peu. Ces cours d’eau avaient aussi pour objectif d’irriguer les 200 000 arbres qu’Adolphe Alphand fit planter. Aujourd’hui, de magnifiques sujets bordent le lac, un Ginkgo biloba, haut de 17 mètres, un magnolia à grandes fleurs haut de 10 mètres. Visite gratuite sur inscription voir le lien ci-dessous https://docs.google.com/forms/d/1HG9RInjq5CLiRoedAM6Mv5oxTwkKq9BAHTc_uGwEJRM/edit Rendez-vous : Arrêt du PC porte de Passy côté extérieur Animations -> Visite guidée Square de la Photo Hippique Chemin de ceinture du Lac Inférieur Paris 75016

